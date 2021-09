Karmøy-ordfører: Tengs-saken har delt Karmøy og delt en familie

Saken har heftet ved lokalsamfunnet i alle de 26 årene etter at Tengs ble funnet drept i 1995.

– Dette drapet har berørt samfunnet vårt i 26 år. Det er fortsatt et aktuelt samtaleemne. Denne nyheten gir meg og resten av Karmøy et håp og en forventning om at saken endelig skal bli oppklart, sier Nilsen til Aftenbladet.

Han sier saken gir ønske og håp om at Tengs' familie får svarene de ønsker. Det samme gjelder fetteren, som ble dømt og senere frikjent for drapet.

Nilsen håper at svaret også vil lege gamle sår som ikke lar seg gro på Karmøy.

– Denne saken har delt Karmøy-samfunnet og delt en familie, slår ordføreren fast.

