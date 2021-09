Solberg ber kommuner med mye smitte innføre gult nivå hvis det gir flere elever på skolen

Anbefalingen fra regjeringen kommer etter at smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke, og mange barn og unge har måttet holde seg hjemme på grunn av smitteutbrudd.

– Jeg oppfordrer derfor kommuner som opplever mye smitte, å innføre gult nivå hvis det gir flere elever på skolen og en bedre undervisning, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

På gult smittevernnivå regnes blant annet hele skoleklasser som en kohort og det er trinnvise kohorter på SFO. I tillegg skal det være egne områder i skolegården for klasser/kohorter i friminuttet, og ansatte skal holde en meters avstand i alle situasjoner.

Solberg sa at hun har tillit til at kommunene gjør riktige valg, men erkjenner at regjeringen feilberegnet hvordan det skulle være mulig å drive skolene på den måten regjeringen la opp til, med et mer smittsomt deltavirus.

– Fra regjeringens side var vi tydelige på at vi ønsket at skolene startet på grønt nivå nå i høst. Det er fortsatt riktig mange steder. Men noen steder i landet har det ført til for mye smitte, erkjente statsministeren.

I uke 33 og 34 ble det til sammen registrert 127 smitteklynger på 1–7 trinn i skolene, og 102 smitteklynger på 8–10 trinn. Størstedelen av disse smitteklyngene ble registrert i Oslo og Viken, 78,7 prosent for 1–7 trinn og 67,7 prosent for 8–10 trinn.