Skolenes landsforbund krever gult nivå i alle skoler og barnehager

Forbundet mener alarmklokkene bør ringe når FHI-direktør Camilla Stoltenberg erkjenner overfor NRK at høstens smittevernstrategi ikke har fungert godt nok.

– Smitten i skoler sprer seg raskt, og raskere enn det helsemyndighetene har forventet. Det virker som om smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene, sier nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund.

Han mener generelt gult nivå over hele landet er den soleklare veien å gå, men presiserer samtidig at kommuner som har hatt null smitte over tid fortsatt bør kunne operere på grønt.

– Det settes nye smitterekorder hver dag, og det er stor usikkerhet knyttet til den omfattende selvtestingen for å komme ut av karantene. Et generelt gult nivå over hele landet er uten tvil veien å gå, der hovedregelen er å unngå fysisk kontakt, sier Holthe.

