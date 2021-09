Politiet: Barn ned i tolvårsalderen delte overgrepsmateriale i Rogaland

– Når barn helt ned i tolvårsalderen deler overgrepsmateriale, tror jeg ikke at dette nødvendigvis er seksuelt motivert. Vi frykter at slikt materiale blir spredt av barn for underholdning. Også svært grovt materiale som viser voldtekter av spedbarn, deles av mindreårige. Dette bekymrer oss, sier politifaglig etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Han leder arbeidet i Operasjon Spiderweb, politidistriktets gruppe for å forebygge og avdekke nettovergrep mot barn.

– Dette må tas opp i skolen. Delingen er nok et godt bevis på at foreldre må følge med på hva barna deres gjør. Det er vanskelig for Spiderweb alene å forebygge, sier Høyekvam.

Politiet har gjennomført flere bekymringssamtaler med barn som har delt overgrepsmateriale, og deres foreldre.

Cecilie Heggli, leder ved forebyggende avsnitt ved Sandnes politistasjon, sier hun tror uvitenhet er noe av forklaringen på delingen. (NTB)

