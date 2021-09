Høie: Nasjonale innstramminger ikke nødvendig

FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpekte overfor NRK onsdag morgen at det er særlig smitten i skolene som vekker bekymring. Hun slo fast at smitten hadde økt raskere enn FHI og Helsedirektoratet hadde forventet, og at dette ikke er ønskelig.

[ Skoleforbund krever gult nivå: – Det virker som om smitten er ute av kontroll, og noen må sette på bremsene ]

– Jeg er helt enig med Camilla Stoltenberg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG onsdag.

Han sier myndighetene ikke kan ha som krav at ingenting blir problematisk, men understreker at man må finne løsninger og justere kursen underveis.

[ Raymond Johansen etter smitterekord: – Vi trenger en snarlig avklaring om vaksinering av de som er mellom 12 og 15 år ]

Helseministeren understreker viktigheten av lokale tiltak, og legger til at skolene selv kan velge å ha skoler på for eksempel gult nivå.

Saken fortsetter under videoen

– Nasjonale innstramminger er ikke nødvendig nå og har ikke betydning for denne smittespredningen. Hvis vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt vil det ramme barn også steder der det ikke er smitte, sier Høie til VG.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen