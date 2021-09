Forslag til ny hundelov: Eierne må kunne nok om hund

Landbruks- og matdepartementet har onsdag lagt forslagene til endringer ut på offentlig høring.

Et kompetansekrav for hundeeiere er blant det som foreslås. Dette innebærer at hundeeieren skal ha nødvendig kunnskap om hundens behov, naturlige atferd og bruksområde.

Det foreslås også flere endringer når det kommer til avlivning av hunder.

[ – De fleste hundene jeg møter på kan forbedres svært mye med trening ]

Mulig krav om sakkyndig vurdering

Departementet ønsker blant annet å få innspill om hvorvidt en hundeeier skal ha rett til å kreve sakkyndig vurdering før politiet fatter vedtak om avlivning, og hvilken kompetanse som i tilfelle skal kreves av de sakkyndige.

Det foreslås også et konkret og objektivt vurderingsgrunnlag med tydelige begreper når det gjelder avlivning. Det er for å sikre en mer enhetlig tolkning av vilkårene.

I tillegg ønsker departementet å tydeliggjøre og styrke politiets handlingsrom til å gripe inn på et tidligere tidspunkt og deretter bruke opptrappende virkemidler. Det foreslås nye virkemidler som bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

[ Noen ganger skulle jeg ønske det fantes en hemmelig agent som ytret ordene; «my name is Bond, Båndtvang». ]

– En vesentlig forbedring

Dyrerettighetsorganisasjonen Noah roser forslagene til endring. Organisasjonen har gjentatte ganger kritisert hundeloven for å være diffus når det gjelder begreper som fører til avliving.

– Den nye loven har klarere definisjoner på mange viktige begreper. Det er en mer detaljert og kunnskapsbasert tilnærming til når avliving er urimelig, veterinær Siri Martinsen i Noah.

Hun mener forslaget er en vesentlig forbedring fra dagens hundelov.

– Det er trolig fortsatt forbedringspotensial, men det er tydelig at regjeringen har ønsket å gjøre en grundig jobb og legge vekt på kunnskap om hund, sier Martinsen. (NTB)

