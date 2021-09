FHI: Rundt 4.900 vil bli smittet daglig om tre uker

Samtidig tror de at 188 personer vil være innlagt på sykehus, og 23 vil ha behov for respiratorbehandling.

Prognosene blir publisert i FHIs modelleringsrapport, som er den modellen FHI bruker til situasjonsforståelse og framskrivinger av koronavirusutbruddet i Norge.

En forutsetning for at prognosene slår til, er at det ikke skjer betydelige endringer de neste ukene i for eksempel smitteverntiltak, eller at vaksinasjonsdekningen endrer seg betydelig.

Sjefen for intensivavdelingen på Ullevål sykehus roper varsku og ber regjeringen handle raskere.

– Vi har hatt hektisk møtevirksomhet de siste dagene. Vi skriker et varsku til sykehusledelsen, og de er flinke til å ta dette oppover til Helse sør-øst og politikerne, og det må de på godt norsk pinadø gjøre nå, og gjerne før Erna snakker i morgen, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved medisinsk intensivavdeling på OUS, til NRK.

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 12 torsdag. (NTB)

