Vikar-assistent dømt for seksuell omgang med elev

Dommen i Gulating lagmannsrett er ett år mildere enn aktor ba om fordi retten ikke fant det bevist at den 33 år gamle kvinnen hadde misbrukt posisjonen hun hadde overfor eleven til å skaffe seg seksuell omgang, ifølge Stavanger Aftenblad.

Retten festet derimot ikke lit til hennes forklaring om at den seksuelle omgangen, som fant sted gjentatte ganger, ikke var frivillig fra hennes side. Siden det er tvil om antall ganger det skal ha vært seksuell kontakt mellom de to, har retten kommet til at det bare skjedde én gang før gutten fylte 16 år.

Kvinnen erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

Oppreisningserstatningen ble satt til 30.000 kroner. (NTB)

