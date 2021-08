Utdanningsdirektoratet ønsker å stanse utdeling av bibler på skolen

Utdanningsdirektoratet (Udir) mener at det kan oppleves som forkynning å gi elever religiøse skrifter, bøker eller gjenstander i gave, skriver NRK. De anbefaler kommunene om ikke å gi religiøse organisasjoner lov til å dele ut religiøse skrifter, som for eksempel Bibelen.

Hvert år blir det delt ut rundt 15.000 eksemplarer av Bibelen på norske skoler.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikke enig med Udir. Han sier det er oppsiktsvekkende at direktoratet ber om å stoppe utdelingen.

– Det er ingen som tvinger elevene til å lese Bibelen de får tildelt. Vi er enige om at det ikke skal skje i klasserommet. Men her synes jeg de overreagerer. Jeg skjønner ikke at det skal være en stor sak, sier Ropstad.

Han mener kunnskap om kristen tro og Bibelen er en viktig del av læreplanen, og at det derfor må være greit om at det blir delt ut bibler til elever.

Regelendringen kommer etter at Human-Etisk Forbund ba Udir komme med en uttalelse om det var greit å dele ut bibler i skolen.

– I de tilfellene der det trengs bibler eller andre religiøse tekster i undervisningen, løser man det enkelt ved å bruke et klassesett. Ikke ved å slippe inn misjonærer i klasserommet, sier leder i forbundet Lars-Petter Helgestad.

