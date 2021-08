Person skutt på Brynseng i Oslo – politiet jakter flere gjerningspersoner

Saken oppdateres

– De involverte løp raskt fra stedet. Våre foreløpige opplysninger tilsier at det er muligens fire eller fem personer involvert, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede ble raskt fraktet til sykehus. Hendelsesforløpet og skadeomfanget er ukjent.

– Vi holder på å danne oss et bilde av hva som har skjedd nå. Det jeg kan si om skadene til den fornærmede, er at de er forenlige med skuddskader, sier operasjonslederen.

Ifølge NRK skal skytingen ha funnet sted utenfor Brynseng T-banestasjon. Den fornærmede skal være i begynnelsen av 20-årene.

T-banetrafikken forbi stasjonen er stengt, opplyser Sporveien på Twitter.

Skott sier videre at det ikke er noen grunn til å tro at de involverte utgjør noen fare for andre.

– Ikke ut ifra de opplysningene vi har nå, sier hun til NTB.