FHI: Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar bør få tredje dose

– Tilbudet anses å kunne tre i kraft snarlig i kommunene og så snart det praktisk lar seg gjøre i sykehusene. Folkehelseinstituttet anbefaler videre at gruppen med alvorlig svekket immunforsvar defineres så tydelig som mulig, skriver FHI i et svar på oppdrag fra Helsedepartementet.

FHI skriver videre at det per nå vurderes at det ikke er grunnlag for gjentatt vaksinasjon av andre grupper, slik som for eksempel den eldste delen av befolkningen.

– Men dette kan endres i tiden fremover, skriver FHI.

De viser til at det fortsatt er usikkert hvor langvarig beskyttelsen mot covid-19 er etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna). De mener varigheten avhenger av den vaksinertes alder og helsetilstand, samt hvordan viruset og epidemien utvikler seg videre.

Lavere immunrespons

Voksne immunsupprimerte pasienter har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og i tillegg har flere studier vist at svært immunsupprimerte pasienter har lavere immunrespons etter to vaksinedoser enn immunfriske personer.

– Erfaringer fra andre vaksiner har vist at enkelte pasientgrupper med alvorlig svekket immunforsvar oppnår høyere grad av beskyttelse etter én eller flere ekstra doser, mens en del pasientgrupper ikke oppnår beskyttelse selv etter revaksinering, skriver FHI.

Også Danmark besluttet tidligere denne måneden at disse pasientgruppene burde få tredje dose. Det pågår et aktivt forskningsprosjekt ved Ahus der pasienter som går på aktivt immundempende medisiner får tredje vaksinedose, kalt Nor-Vac.

Kreftpasienter og organtransplanterte

FHI anbefaler at følgende pasientgrupper tilbys en tredje vaksinedose:

* Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende spesialist.

* Alvorlig og moderat primær immunsvikt

* Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling

* Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

* Avansert eller ubehandlet hiv

* Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten.

* Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.

