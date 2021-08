MDG vil droppe Ringeriksbanen – vil likevel ha kortere reisetid mellom Oslo og Bergen

I dag tar en togtur fra Bergen til Oslo mellom 6,5 og 7,5 timer, avhengig av når på døgnet man reiser, skriver Bergens Tidende.

MDGs valgløfte til Hordaland som de presenterte i Bergens Tidende forrige uke, var ifølge avisen «av den tydelige sorten». Partiet lover å kutte reisetiden med tog til Oslo til under fire timer ved å starte byggingen av ny jernbane mellom Arna, Stanghelle og Voss.

En ny bane til Voss kan kutte reisetiden fra Bergen i overkant av en halvtime. Dermed gjenstår det nesten to timer før man nærmer seg MDGs valgløfte.

MDG vil ikke bygge Ringeriksbanen, som er en ny jernbaneforbindelse mellom dagens stasjoner i Hønefoss og Sandvika. Det vil gjøre Bergensbanen 60 kilometer kortere og kutte reisetiden mellom Oslo og Bergen med cirka 50 minutter. Bakgrunnen for motstanden er at traseen går gjennom våtmarksområder.

I stedet vil MDG ha en ny trasé over Nittedal, som ifølge partiet vil kutte reisetiden med cirka en time. I tillegg vil partiet satse på raskere tog.

SVs andrekandidat i Hordaland, Sara Bell, legger ikke skjul på at det er et dilemma for SV at traseen skal gå gjennom våtmarksområdene, men hun er tydelig på hvilke konsekvenser MDG-alternativet kan få:

– Forslaget vil utsette forkortingen av Bergensbanen i årevis, eller kanskje for alltid, mener hun. (NTB)

