Nest siste fly med evakuerte fra Afghanistan har landet i Norge

Flyet landet rundt 6.45 fredag morgen.

– Passasjerene inkluderer både norske borgere, andre som kvalifiserer for innreise og afghanere med behov for beskyttelse, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Fordelt på 13 flyginger har det hittil blitt evakuert 1.098 personer. Senere fredag vil et siste fly med evakuerte lande på norsk nord. Dette blir det aller siste flyet med folk som har fått hjelp til å reise fra Kabul i denne omgang, opplyser Søreide.

[ Oslo-ordføreren om evakuerte fra Afghanistan: – Vi er klare til å ta imot ]

– Operasjonen avsluttes etter gårsdagens grufulle terrorangrep som krevde mange menneskeliv. Vi har hele tiden vært tydelige på at tidsvinduet kunne være kort, både på grunn av sikkerhetssituasjonen og fordi det er satt en frist for avslutning, sier hun.

Det er ennå ikke bekreftet hvor mange som ble drept i angrepet ved Kabul flyplass torsdag ettermiddag. Ifølge en afghansk tjenestemann ble minst 90 personer drept. Pentagon har bekreftet at 13 amerikanske soldater ble drept.

Angrepet satte en effektiv stopp for det allerede krevende evakueringsarbeidet, og portene på flyplassen er nå stengt.

– Vi beklager at det ikke var mulig å hjelpe alle som ønsket det i denne omgang, sier Søreide.

Hun understreker at UD fremdeles vil forsøke å bistå norske borgere og andre med nær tilknytning til Norge til tross for at flyplassen er stengt.

– Jeg har stor forståelse for den frykten og fortvilelsen disse menneskene lever under. Krisestaben i UD i Oslo fortsetter å være døgnbemannet og forsterket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen