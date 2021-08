Flere tusen brølte for klimaet

Klimabrølet ble arrangert for første gang i 2019, og nytt for året er en brølemaskin. Den skal sørge for at en kan brøle over fire år.

– Vi skal i dag starte et fire år langt sammenhengende brøl, det vil foregå ved at folk laster brølene sine til nettsiden vår. Så skal brølemaskinen vår turnere rundt i Norge og konstant spille av brølene de neste fire årene, sier Even Nord Rydningen til VG.

Det var på forhånd ventet at flere tusen personer skulle delta på markeringen som endte i et stort brøl rett før klokken 16, skriver TV2.

Ordet «klimabrøl» ble kåret til årets ord i 2019. (NTB)

