Smitteutbrudd på Oslo-skole – 79 elever smittet

Skolens rektor Elisabeth Ringdal bekrefter overfor Avisa Oslo at det er et pågående smitteutbrudd ved skolen.

– Det er nå 79 elever på VG1 og VG2 som har fått påvist smitte. Det er 14,5 prosent av elevene på disse trinnene, sier Ringdal.

Hun legger til at alle de 79 er i isolasjon, og at de også har hatt tilfeller av smitte blant lærere den siste uka. Rektoren sier hun har forståelse for at det er angst og uro blant elever og foresatte.

– Ved tidligere utbrudd har skolene vært på gult og rødt nivå, og elevene har vært beskyttet. Så jeg skjønner veldig godt at dette oppleves krevende. Vi er opptatt av å trygge elevene og gi informasjon, sier Ringdal. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen