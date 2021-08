I protest mot planene om en firefelts motorvei i 32-åringens «bakgård» på Sotra, helte hun noe som så ut som asfalt utover en av sine egne malerier, under tirsdagens protestaksjoner i regi av Extinction Rebellion (XR) i Oslo. Etterpå helte hun «asfalt» over sitt eget ansikt.

– Hvor langt er du villig til å gå for at XR skal få gjennomslag for det dere kjemper for?

– I løpet av denne uka kommer jeg trolig til å sette meg ned i veien med det ødelagte maleriet, helt alene. Jeg har ikke lyst, og det er skummelt, men med det vi opplever nå med klimakrise og naturtap, vil jeg nå ut til så mange som mulig, svarer Van Der Moer.

XR-grupper fra Norge, Sverige, Danmark og Finland er samlet til det som omtales som «Nordisk opprørsuke» i Oslo denne uka. Hovedparolene er «La olja ligge!» og «Liv framfor økonomisk vekst!» De har allerede gjort seg bemerket ved en rekke aksjoner, noe politiet har respondert på med blant annet pågripelser og et stort antall bøter.

– Jeg er ikke blitt arrestert hittil, sier Van Der Moer.

– Under tidligere XR-aksjoner har du kledd deg naken og blitt helt olje over. Hvor kommer dette engasjementet fra?

– Det var ikke ekte olje, da, svarer Van Der Moer.

– Var veldig frustrert

– Vi står foran to veldig store kriser, fortsetter hun.

– Klimakrisen innebærer at oljen må fases ut, og den økologiske krisen med tap av arter og økosystemer, må likestilles med klimakrisen. Hvis det blir en økologisk kollaps ligger vi tynt an.

– Jeg var veldig frustrert og oppgitt over at jeg som individ ikke kunne gjøre noe med dette. Du kommer ikke langt med å kutte i eget kjøttforbruk og sortere plast. Derfor ble jeg med i XR for snart to og et halvt år siden. XR tar det et steg videre og det er helt nødvendig.

Van Der Moer har tidligere studert japansk og kinesisk og jobbet i turistbransjen. Nå jobber hun som korrekturleser i tillegg til å drive med kunst, forteller hun.

– Maleriet jeg helte «asfalt» over var et landskapsbilde som viser et område på Sotra som trues med nedbygging av en firefelts motorvei. Det skal legges under asfalt, forteller 32-åringen.

– Noe menneskelig

– Er det virkelig nødvendig å ty til slike aksjonsformer som du og andre i XR benytter? Holder det ikke lenger å argumentere med ord?

– Det er vel noe menneskelig ved at visuelle inntrykk skaper sterkere reaksjoner enn ord, som når jeg ødelegger et maleri. Men det er tusenvis av ganger verre å ødelegge naturen. Vi er del av naturen.

– Selv om XR benytter seg at sterke virkemidler, understrekes det at XR står for «ikke-voldelig sivil ulydighet»?

– Ja, kjerneverdien vår er at vi er ikke-voldelige. Hvis noen finner på noe annet enn det, får de ikke være med i XR, svarer Van Der Moer.

– Det er stortingsvalg om få uker. Hva tenker du om det?

– Jeg heier på alle partier som kommer med tiltak som monner, og heldigvis er det flere partier som sier at de vil stanse oljeboringen. Jeg håper folk tar et fornuftig valg når de skal stemme.

