388 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 144 smittede per dag.

Smittetoppen i Oslo var 16. mars i år med 492 tilfeller på ett døgn.

Om lag halvparten av de vel 2.200 smittede de siste to ukene er under 20 år gamle.

Smittetallene stiger over hele Oslo, men er fortsatt høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 536 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Stovner og Nordre Aker bydel med henholdsvis 519 og 462. Tallene er lavest i bydelene Ullern, Nordstrand og Sagene.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 1.294 koronasmittede i hele Norge. Det er 682 flere enn samme dag i forrige uke og ny rekord på ett døgn her i landet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 820 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 540.

I alt har nå 152.119 personer testet positivt for covid-19 i Norge. Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var tirsdag 33 år.

Onsdag var 56 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før. Sju pasienter fikk behandling i respirator, som er like mange som dagen før.

Under den forrige smittetoppen i mars i år var mer enn 250 koronapasienter innlagt på norske sykehus.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad slår fast vi er inne i en fjerde smittebølge.

– Men vaksineringen gjør at vi foreløpig ikke har en stor bølge med innleggelser per i dag. Likevel er det viktig å beholde kontrollen slik at ikke så mange blir smittet at innleggelsestallene også øker mye, sier Nakstad til Dagbladet.

Til sammen er 814 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. 58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år.

