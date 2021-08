Sommerdager på rekke og rad kan gi rekord

Av Anna Nesje

– Vi ser at Blindern i Oslo har hatt 76 dager med temperaturer over 20 grader i løpet av juni, juli og august. Rekorden er på 78 slike dager, og den er fra 2006. Nå kan rekorden bli slått, for det er jo flere dager igjen av august, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NTB.

Han forklarer at været preges av to trykksystemer – et høytrykk i Norskehavet og et lavtrykk over Østersjøen. Hele landet ligger mellom disse to. Høytrykket vinner høyst sannsynlig i hele Sør-Norge, som altså får god sensommervarme og mye sol helt ut i neste uke.

Fare for tre-velt

Men først skal det blåse. I dagene fram mot helga kan nemlig sterk vind by på problemer. Det er sendt ut farevarsel for vindkast i Innlandet. Mye blader på trærne gjør at vinden tar kraftig tak.

– Trær kan velte, og trampoliner kan fyke av gårde, det er typisk for denne tiden av året, sier Granerød, som er opptatt av å få fram følgene av været som meldes. Folk bør feste løse gjenstander og hagemøbler, og generelt være forberedt på kraftige vindkast.

Mot helga roer det seg imidlertid ned.

– Hele landet går mot noen nokså fine dager, med lettskyet eller delvis skyet vær, men lange perioder med sol, sier meteorologen.

Fint i fjellet

På indre deler av Vestlandet og på Østlandet kan det bli opp mot 22 grader.

Mens folk kan følge spent med på rekordvarme i sør, får Nord-Norge litt lavere temperaturer, 13–16 grader på det meste. Inn mot helga dreier det til vestavind i Troms og Finnmark.

– Det betyr gjerne lavt skydekke og litt regn av og til. Jo lenger nord, jo dårligere utover i helga, sier Granerød.

Fjellet i Sør-Norge får fint og kjølig vær, men nattefrost blir det neppe. Da må man i så fall veldig høyt opp, sier Granerød.

– Jeg tror det kan bli en kjempefin helg i fjellet, men ikke de aller nærmeste dagene, for da er det varslet liten storm i fjellet i Sør-Norge. Da skal man være veldig fjellvant for å bevege seg ute.

Lurende lavtrykk

Selv om finværet absolutt ser ut til å trekke det lengste strået i helga, vil Granerød minne om et lite usikkerhetsmoment i lavtrykket som ligger og lurer i Østersjøen.

Hvis det holder seg der, holder været seg fint i Sør-Norge. Men hvis det kommer nærmere, blir det mer skyet, og det kan bli regn, men ikke mye, forsikrer han.

I starten av neste uke får vi mye av den samme værtypen. Den største endringen kommer i nord: Et lavtrykk i Barentshavet kan prege været, og det kan komme regn helt ned mot Trøndelag.

– Vi får nyte finværet så lenge det varer. Når høytrykket forsvinner, kan det blir høstlig, sier Granerød, som mener alle soltimene vil holde badetemperaturene omtrent uendret.

Det vil mange steder i Sør-Norge si mellom 17 og 19 grader.

