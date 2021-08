Politiet: Alt tyder på at de omkomne i ulykken i Flå var tre brødre på 17, 18 og 20 år

Politiet venter fortsatt på helt endelig identifisering, men sendte onsdag ut en pressemelding om at all informasjon nå tilsier at de tre omkomne var brødre.

– Brødrene var hjemmehørende i Flå og Noresund og var på vei i retning mot Flå da bilen de kjørte, kolliderte med en kranbil på riksvei 7 ved Gulsvik i Hallingdal, skriver Sørøst politidistrikt.

Politiet har foreløpig ikke frigitt navnene fordi de venter på en endelig tilbakemelding på identitet fra Rettsmedisinsk institutt.

Bilen begynte å brenne

Ulykken ble meldt klokka 22.21 mandag kveld. Begge kjøretøyene havnet utenfor veien, og personbilen begynte å brenne. Alle de tre i bilen omkom på stedet.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd i forkant av ulykken. Samtidig er det fremdeles mye etterforskning som gjenstår før vi kan fastslå hendelsesforløpet, sier politistasjonssjef Brit Fyksen i pressemeldingen.

Hun legger til at mange er berørt av ulykken, og at disse nå får tett oppfølging av kommunen og helsevesenet.

Tar vare på de etterlatte

– Lokalbefolkningen her i Krødsherad har tatt godt vare på de pårørende. Det har vært en spesiell dag, men det har vært fint å se hvordan resten av bygda har tatt vare på de etterlatte, sa Krødsherad-ordfører Knut Martin Glesne til NTB tirsdag kveld.

Noresund, der en eller flere av brødrene som trolig omkom i ulykken er hjemmehørende, er administrasjonssenteret i kommunen der han er ordfører.

Både Flå og Krødsherad satte krisestab etter ulykken.

