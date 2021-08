Ny koronavariant påvist i Norge

Varianten, som er en undervariant av deltaviruset, kan være mer smittsom enn deltavarianten, skriver Dagbladet, som siterer den danske avisen Berlingske. Varianten har foreløpig betegnelsen AY. 3 og B. 1.621.

[ Deltavarianten endrer alt ]

Folkehelseinstituttet bekrefter til ABC Nyheter at de har sett enkelte tilfeller av B. 1.621, men at det ikke er en bekymringsvariant med stor utbredelse så langt. Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte, sier at det foreløpig ikke ser ut til at det finnes virus med undergruppe AY. 3 i Norge nå.

Saken fortsetter under videoen

Den nye varianten ble først oppdaget i Colombia i januar, og så langt er det påvist sju tilfeller i Danmark. Ifølge Reuters har varianten også blitt oppdaget i USA og Storbritannia.

Den danske professoren Mads Albertsen mener derimot at er for tidlig å konkludere med at den nye varianten er mer smittsom enn delta.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen