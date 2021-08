Tre personer omkom i trafikkulykken i Flå mandag kveld

Nødetatene fikk melding om ulykken på riksvei 7 midt mellom Nesbyen og Hønefoss klokka 22.21 mandag kveld, opplyser politiet. En lastebil og en personbil kolliderte, og personbilen begynte å brenne.

Etter en stund ble det opplyst at det dreide seg om en dødsulykke. Først tirsdag formiddag ble det opplyst at tre personer omkom i ulykken.

– Vi kan bekrefte at tre personer dessverre har mistet livet i ulykken, sier politistasjonssjef Brit Fyksen i Hallingdal. Hun opplyser at alle de omkomne satt i personbilen.

Politiet har så langt ikke gått ut med kjønn og alder på de omkomne.

Fyksen sier at det også er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, og at politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe jobber på stedet. Veien kommer derfor til å være stengt i lang tid.

Det var godt vær og tørr veibane på ulykkesstedet. Kollisjonen skjedde på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

