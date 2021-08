267 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 117 smittede per dag i hovedstaden. 65 prosent av de til sammen 1.814 smittede personene de to siste ukene er under 30 år, mens bare 6,6 prosent har passert 50 år.

Smittetallene er høyest i Alna bydel som har et smittetrykk på 452 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert 29 nye smittede i bydelen.

Deretter følger Stovner med 429 og Søndre Nordstrand med 399. Smittetrykket er lavest i bydelene Ullern og Nordstrand, der tallene er henholdsvis 153 og 160.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 906 koronasmittede i Norge. Det er 376 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet siden onsdag 24. mars, da det ble registrert 1001 nye smittetilfeller.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 674 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 525, så trenden er stigende.

I alt har nå 149.732 personer testet positivt for covid-19 i Norge siden pandemien brøt ut i fjor.

Mandag var 53 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 16 flere enn dagen før.

Til sammen er 811 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, ifølge foreløpige tall.

