Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert

– Jeg tror på 50 år til for olje- og gassalderen i Norge, ja. Verden trenger fortsatt olje og gass, sier Trond Omdal, som er direktør for investorkontakt i det norske oljeselskapet Okea til NRK.

Han viser til analysene fra det internasjonale energibyrået IEA. De spår at etterspørselen etter olje og gass vil stige helt fram til midten av 2030-tallet, for så å flate ut.

Oljedirektoratet (OD) anslår at 49 prosent av de utvinnbare ressursene på norsk sokkel er produsert, mens 24 prosent ennå ikke er funnet.

I ODs siste ressursrapport, som kom i fjor, heter det et om lag 40 prosent av de uoppdagede ressursene ligger i områder som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier det er viktig og vanlig at Oljedirektoratet lager anslag på hvor mye olje som faktisk finnes.

Mot sluttdato

– Vi har ikke noen selvstendig mål om at vi skal hente opp alt på norsk sokkel. Det som kommer til å avgjøre hvorvidt man henter opp mer, vil jo være at det er lønnsomme ressurser som selskapene kan påvise og som de klarer å bygge ut til en pris som vil stå seg i markedet, sier hun.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gjør det nok en gang klart at han ikke har tenkt å kunngjøre noen oljestopp, og han mener det heller ikke er nødvendig for det grønne skiftet.

– Vi er mot sluttdato. Vi har som holdning at vi skal utvikle, ikke avvikle den industrien, for det er på skuldrene av den vi bygger de nye arbeidsplassene. Et kunstig brudd med sluttdato, det fjerner fagfolk, investeringer og mulighet til å utvikle de teknologiene vi trenger, sier Støre.

Flertall vil fortsette, men ikke i Oslo

Et flertall i Norge vil også fortsatt lete etter olje. Det viser en meningsmåling Norstat har gjort for Aftenposten. 1.000 personer over hele landet er stilt spørsmålet: «Bør Norge fortsette å lete etter olje?».

54 prosent svarer at vi bør fortsette oljeletingen, mens 36 prosent sier nei.

Men i Oslo sier 56 prosent nei til å lete etter mer olje, mens 38 prosent vil fortsette letingen.

– Det er ikke uvanlig at folk er mer miljøengasjerte i byene. Det har vi også sett på andre områder, sier MDGs toppkandidat i Oslo, Lan Marie Berg.

I alt er 64 prosent av de spurte på mindre tettbygde steder positiv til fortsatt leting. I byer med mer enn 50.000 innbyggere er bare 48 prosent positive til mer leting.

