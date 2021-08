Vedum og Solberg i spontan debatt på ferjekai

Av Marius Helge Larsen

– Vi ønsker å bytte ut Frp og Høyre fordi vi mener de tar Norge i feil retning, og så må velgerne ta stilling til det 13. september, sa Vedum da han støtte på statsministeren på ferjekaia i Stord kommune i Vestland.

Med få timers mellomrom besøker de to statsministerkandidatene Hydros aluminiumsverk i Husnes, og tilfeldighetene ville ha det til at Vedum skulle hoppe på samme ferje som Solberg hoppet av.

Dermed kunne statsministeren gi en kaffekopp og en lefse til sin politiske konkurrent på kaien, med beskjed om at Vedum trenger litt energi hvis han skal si opp EØS-avtalen.

– Velgerne tar nå stilling til hvem som har den beste politikken for å styre landet fremover. Da forsøker vi jo alle å argumentere for vårt standpunkt. Jeg mener at EØS-avtalen er viktig, ikke minst for industri- og næringsutviklingen fremover. Jeg mener at når vi får så store investeringer som vi får i Boliden, når Hydro åpner igjen, så har vi lyktes med vår industri- og næringspolitikk, sa Solberg.

– Nå må du lytte litt

De to ble stående og debattere foran kameraene til pressefolkene som følger statsministeren på hennes vestlandstur.

– Selvfølgelig skal vi ha gode avtaler med EU og andre land også, så er vi uenige om vi skal ha et norsk EU-medlemskap eller ikke, sa Vedum.

Som partilederdueller flest oppsto det litt munnhoggeri, og begge snakket i munnen på hverandre.

– Nå må du også lytte litt, Erna. Ha respekt for at vi har ulike syn. Vi må ta Norge ut av Acer og EØS, men vi må ha gode avtaler med europeiske land.

– Vi kan ikke plukke disse krisebærene sånn som Trygve holder på med, sa Solberg.

Hun mener Senterpartiets politikk vil gi betydelig mer usikkerhet for næringslivet.

– Utvikle hele landet

Vedum svarte slik:

– Vi har ulike syn på hvordan vi skal utvikle alle deler av landet. Sånn som Kvinnherad har jo opplevd sentraliseringspolitikken med full kraft. Og skal vi klare å få opp ny industri, så må vi også ha levende lokalsamfunn der man har politi, lokal beredskap og de grunnleggende tjenestene, sa Vedum.

Han er ikke bekymret over siste meningsmåling i VG, som viser velgerflukt fra partiet.

– Målingene går opp og ned. I forgårs hadde vi en måling på over 17 prosent, og i går hadde vi en dårlig en. Og i morgen kommer det en veldig god en som jeg har hørt om nå. Enkeltmålinger tror jeg vi skal være litt forsiktige med.

Så dro de to statsministerkandidatene videre på sine valgkampturer. Vedum gikk på ferja med retning mot Hydro, mens statsministeren fortsatte videre i Høyres Erna-buss til besøk på Leirvik skule i Stord.

