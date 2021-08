To utlevert og varetektsfengslet i forbindelse med gigantbedrageri

Mennene, en 30-åring med både italiensk og israelsk statsborgerskap og en 29-åring med italiensk statsborgerskap, ble utlevert til Norge torsdag.

Fredag ble de varetektsfengslet i fire uker i Stavanger tingrett, skriver Aftenbladet. De to er også ilagt brev- og besøksforbud i deler av fengslingsperioden. Begge nektet straffskyld under fengslingsmøtet.

Politiet mener at de to mennene spilte sentrale roller da energiselskapet Edison ble lurt for mange millioner kroner høsten 2019.

Ytterligere to menn i Israel er også siktet i saken. Disse er ikke begjært utlevert. I alt skal gruppen ha greid å svindle Edison Norge for totalt 150 millioner kroner. Selskapet kontaktet politiet den 10. oktober i 2019.

Politiet håper det skal være mulig å avslutte etterforskningen av saken i løpet av høsten.

– Vi håper det skal være mulig å gjøre ferdig avhørene av de to siktede som nå er kommet til Norge før fengslingstiden går ut. I tillegg pågår det fortsatt analysearbeid, men etterforskningen har kommet så langt at vi håper å kunne føre saken for retten rundt nyttår, sier politiadvokat Rune Gjertsen til Aftenbladet.