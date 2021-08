Nesten hele Sverige i rødt på EUs smittekart

Midtregionen, som er farget oransje, omfatter fylkene Dalarna, Gävleborg, Västernorrland og Jämtland.

Samtidig har de sørligste delene av Danmark gått i rødt.

Heller ingen norske fylker er lenger grønne på smittekartet, som ECDC oppdaterte torsdag. Blant endringene er at Vestfold og Telemark, Innlandet og Trøndelag, som på forrige ukes kart var grønne, har fått fargekoden oransje.

I tillegg har Vestland gått fra oransje til rødt.

ECDCs risikovurdering er med på å danne grunnlaget for Folkehelseinstituttets (FHI) smittekart, som oppdateres hver fredag. Det er imidlertid ingen automatikk i at konklusjonen blir den samme. FHI henter inn egne nasjonale tall fra Sverige, Danmark og Finland og deler dessuten for eksempel Sverige i større regioner.

Basert på FHIs tall fatter regjeringen en endelig beslutning samme dag, før endringene trer i kraft fra mandag.

Dersom man kommer til Norge fra en oransje eller rød region, er kravet blant annet at man må i innreisekarantene. Dette gjelder imidlertid ikke fullvaksinerte eller de som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.

Når et land er mørkerødt, må en i tillegg gjennomføre deler av karantenen på karantenehotell.

På det oppdaterte smittekartet er de sørlige delene av både Frankrike og Spania mørkerøde.

