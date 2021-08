Lagmannsretten forkastet mulla Krekars anke over utleveringen

Krekars advokat Brynjar Meling har saksøkt staten med påstand om at utleveringsvedtaket var ugyldig. Ettersom Krekar allerede har blitt sendt ut av landet, måtte retten ta stilling til om han fortsatt har rettslig interesse i å få gyldigheten av utleveringsvedtaket vurdert, skriver Rett24.

Svaret fra Borgarting lagmannsrett var i en kjennelse 6. august i år «nei». I likhet med tingretten peker lagmannsretten på at siden Krekar er utlevert fra Norge, så vil han uavhengig av status i utleveringssaken ikke ha rett til å komme tilbake.

Krekar ble i 2019 dømt til 12 år i fengsel i Italia for terrorplanlegging. Anken over dommen ble forkastet i juli i fjor, etter at Krekar var blitt utlevert.

