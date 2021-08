Sju politimesterstillinger utlyst – Hans Vik vil fortsette i Sør-Vest

Tirsdag ble de offentlige søkerlistene til politimesterstillingene i politidistriktene Finnmark, Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest og Innlandet publisert, og alle de sittende politimestrene ønsker å fortsette. I Innlandet og Sørvest har politimesterne fått en utfordrer hver: Styreleder Nasir Iftikhar utfordrer Hans Vik i Sør-Vest, mens politiinspektør Torgeir Haugen i Politidirektoratet skal utfordre politimester Johan Brekke i Innlandet.

To av politimesterjobbene har kun én søker på lista: Finnmark og Møre og Romsdal politidistrikt. Det betyr etter all sannsynlighet at både Ellen Katrine Hætta i Finnmark og Ingar Bøen i Møre og Romsdal blir sittende, skriver Politiforum.

De tre siste politimesterstillingene har fått tre søkere hver. Assistent Stian Haukeland og avdelingsdirektør Kjersti Ringstad i Care and Connect vil overta for Kaare Songstad i Vest, mens i Troms vil tidligere Eirik Jensen-sjef Einar Aas og visepolitimester Einar Sparboe Lysnes utfordre Astrid Elisabeth Nilsen.

I Trøndelag er det distriktsleder Anders Sjøtrø i Utrykningspolitiet og kapteinløytnant Christopher Francis Nilsen-Gjerdingen som forsøker å ta jobben foran nesa på sittende politimester Nils Kristian Moe.