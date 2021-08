Sametinget oppdaget feil og mangler i et historisk stort omfang – krisemøte om valget

– Dette er feil i et omfang vi aldri tidligere har opplevd. Det er alvorlig for sametingsvalget og omdømmet vårt. Velgerne skal kunne stole på oss, sier plenumsleder Tom Sottinen (Ap) i Sametinget til NTB.

– Vi forventer at dette blir ryddet opp i. Vi har god tro på at det skal la seg løse innen valgdagen, det er derfor vi kaller inn til et hastemøte, sier Sottinen.

Han opplyser at det blir krisemøter fra klokken 9 onsdag.

Rutinekontroll

Etter en rutinekontroll i sommer oppdaget sametingets administrasjon at valgmanntallet til høstens sametingsvalg ikke var fullstendig, eller at det er mangelfullt.

– De feilene som nå blir rapportert til oss gjør at vi må ta et avklaringsmøte fortest mulig med både Valgdirektoratet og Skatteetaten i morgen tidlig og feilen ligger ikke hos Sametinget eller i våre systemer, sier sametingsdirektør Inger Marita Eira-Åhren.

Hun forsikrer at ingen stemmer skal forkastes, og at alle skal få mulighet til å stemme ved årets sametingsvalg.

– Sametinget kan ikke akseptere situasjonen og dette må ryddes fortest mulig opp i av de som er ansvarlig for rotet som har oppstått, sier Eira-Åhren.

Sametingsvalget er i likhet med stortingsvalget 13. september.

Det er blitt oppdaget at nærmere 260 personer som ble innmeldt mellom 2019 og 2021 nå ikke er å finne i valgmanntallet. Det er i tillegg blitt meldt om nye feil den siste tiden.

– Må finne løsninger

Det er Skatteetaten som har ansvaret for utarbeidelsen av selve valgmanntallet, mens Valgdirektoratet står for driften av valgsystemet.

– De må finne løsninger allerede i morgen om hvordan utfordringene blir løst fortest mulig, sier Eira-Åhren.

Ifølge sametingsdirektøren har ikke Sametinget tilgang til systemene der de kan rette opp dette.





(©NTB)