Forfatterforeningen trekker støtte til kunstneropprop

Av Marie De Rosa og Peter Tálos

Den norske Forfatterforening var blant organisasjonene som i sommer ga sin tilslutning til oppropet hvor Ytringsfrihetskommisjonen ble bedt om å innføre tiltak for å fremme og styrke mulighetene for ytringsfrihet for kunstnere.

Oppropet kom etter at flere kunstnere hadde fortalt at de ble utsatt for trakassering eller trusler.

– Begrenser debatten

Etter at forfatter Roy Jacobsen trakk seg fra DnF og Erik Fosnes Hansen ba om at støtten ble trukket, bestemte styret seg for å høre oppfatningen blant medlemmene. Jacobsen sa blant annet til VG at han oppfattet oppropet som et forsøk på å legge begrensninger på den frie debatten.

Av 273 medlemmer som avga stemme, har nå 180 gått inn for å trekke støtten til oppropet. 70 gikk inn for å opprettholde støtten, mens 23 svarte de var avholdende.

– Et flertall av medlemmene som avga stemme, mener det var feil å støtte oppropet. Styret følger medlemsflertallet og trekker DnFs støtte til oppropet, skriver Forfatterforeningen om vedtaket.

Styremedlem trekker seg

Som følge av resultatet bestemte styremedlem Håvard Syvertsen seg umiddelbart for å trekke seg fra styret tirsdag.

– Etter mitt syn trengs det en betydelig vilje til å misforstå for i fullt alvor å tro at fjorten kunstnerorganisasjoner går inn for å innskrenke ytringsfriheten, slik flertallet later til å mene. Den viljen verken kan eller vil jeg sitte i styret og administrere, og når flertallet i foreningen går inn for å trekke støtten, må jeg for min del ta konsekvensen av det, skriver Syvertsen på Facebook.

Stavrum vil lære

Lederen av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, kommenterte resultatet av Forfatterforeningens avstemming under en debatt i forbindelse med Arendalsuka tirsdag.

– Vi er opptatt av å lære, sa Stavrum og la til at debatten etter oppropet i juni hadde vært nyttig.

