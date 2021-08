Flere utsatt for Snapchat-utpressing – NorSIS advarer

Brukere tar kontakt etter å ha mistet kontroll over kontoen sin etter at kriminelle har fått tilgang til deres Snapchat-bilder og videoer. Ofrene presses deretter for penger for at innholdet ikke skal spres videre, opplyser NorSIS, som står bak tjenesten.

– Erfaringsmessig vet vi at mange, spesielt unge, har lagret bilder i Snapchat som ofte er av en svært privat karakter, sier leder Hans Marius Tessem for Slettmeg.no.

NorSIS oppfordrer nå alle brukere av tjenesten til å skru på totrinnspålogging, men ikke alle er flinke til å bruke denne metoden for å sikre seg mot angrep. Ifølge en undersøkelse NorSIS har fått gjennomført, bruker knapt fire av ti som vet hva totrinnspålogging er, dette på sine sosiale medier-kontoer.

Samtidig oppgir 7 prosent at de har opplevd å få en eller flere av sine sosiale medier-kontoer tatt over i løpet av de siste 12 månedene. For dem mellom 18 og 29 år er andelen 13 prosent.

Svindlerne bruker ofte ofrenes åpne vennelister på Facebook for å undersøke hvem de kan true med å lekke de private bildene til.

Ifølge Tessem får svindlerne tilgang til ofrenes Snapchat-konto blant annet via phishing-angrep hvor de lurer brukeren til å oppgi informasjonen, som for eksempel ved falske konkurranser.

