Flere eks-ansatte i Afghanistan kan få asylsøknaden sin behandlet

– I forbindelse med behandling av saker etter 2015-instruksen fikk ti personer avslag av tungtveiende grunner. Det legges ikke opp til å behandle disse søknadene på nytt, sier justisminister Monica Mæland (H) i en epost til NTB mandag morgen.

– Derimot finnes det grupper som ikke var dekket av 2015-instruksen. Det finnes også personer som har vært lokalt ansatte som av ulike grunner valgte å ikke søke i forbindelse med søknadsordningen i 2015. Disse gruppene kan bli behandlet nå i lys av den alvorlige situasjonen, fortsetter hun.

Taliban overtok makten i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringen jobbet på spreng med den svært vanskelige saken til rundt ti afghanere, de fleste av dem renholdere som i flere år jobbet for Forsvaret i Afghanistan, som har fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

Det har vekket sterke reaksjoner at afghanske eks-ansatte som har bistått de norske styrkene, har fått avslag på sine søknader om opphold. Regjeringen har gjentatte ganger i sommer avvist å ta en ny vurdering av disse sakene, som har vært ønsket av flere opposisjonspartier.

66 prosent av de spurte i en undersøkelse som Kantar har utført for Forsvarets forum , mener at Norge bør gi oppholdstillatelse til alle afghanere som har jobbet for Norge i Afghanistan.

