Regjeringen snur og vil vurdere sakene om opphold for eks-ansatte afghanere på nytt

– Ja. Vi vil se nærmere på de tidligere sakene, sier spesialrådgiver Birgitte Syvertsen Frisch i Forsvarsdepartementet (FD) til Vårt Land.

Taliban overtok makten i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringen jobbet på spreng med den svært vanskelige saken til rundt ti afghanere, de fleste av dem renholdere, som i flere år jobbet for Forsvaret i Afghanistan som har fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

I en uttalelse til NTB tidligere søndag utelukket ikke justisminister Monica Mæland (H) at det kunne bli aktuelt å vurdere søknadene på nytt.

– Det har ikke vært lagt opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, men som Ropstad, ønsker ikke jeg å utelukke at noen flere saker kan bli behandlet i lys av denne situasjonen. Samtidig må vi huske på at de som fikk avslag, fikk det av tungtveiende grunner, sier Mæland til NTB.

Solberg åpnet for ny vurdering

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tok søndag til orde for en ny vurdering av søknadene til de eks-ansatte afghanerne.

Han sa at noen av dem som har fått avslag, har fått det på grunn av rullebladet de har.

Også statsminister Erna Solberg (H) sa til NTB søndag at hun er åpen for å gjøre en ny vurdering.

– Justis- og beredskapsministeren har sagt at vi kan se på noen av sakene på nytt, sier hun.

– Men for meg er det ganske åpenbart at vi henter ikke til Norge folk som kan være en fare for rikets sikkerhet.

Hastemøte

SV-politiker Karin Andersen har blant annet tatt til orde for et hastemøte i Stortinget om saken.

– Det er veldig mye som skjer, og det jobbes på spreng med saken, sier Ropstad.

Samtidig har flere av de eks-ansatte som har fått avslag på sine søknader, blitt intervjuet av norske medier og fortalt om frykt for at de vil bli drept når Taliban tar over.

– Det er en forferdelig situasjon, og det gjør stort inntrykk å høre om den frykten. Men samtidig er det veldig få som har fått avslag. Jeg mener det må tas hensyn til alvorlig kriminalitet på rullebladet, det handler også om Norges sikkerhet, sier Ropstad.

Utenriksministeren: – Vi jobber på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte ut av Kabul

– Vi jobber nå på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Ambassaden vår er nå helt nedstengt og ikke lenger bemannet, sa hun på en pressekonferanse søndag kveld.

Hun betegnet situasjonen i Afghanistans hovedstad Kabul som svært alvorlig og uoversiktlig, og sa at vi nå er vitne til voldsomme politiske omveltninger i et tempo ingen hadde sett for seg.

Taliban har de siste dagene tatt over store deler av Afghanistan og gikk søndag inn i Kabul. Samtidig har president Ashraf Ghani forlatt Afghanistan og reist til Tadsjikistan.

– Det er i øyeblikket ikke klart hvem som leder den afghanske regjeringen i Kabul og innehar kommandoen over det som er igjen av de afghanske sikkerhetsstyrkene. Vi kan stå overfor et myndighetsvakuum, og det er en svært alvorlig situasjon, sier Søreide.

Vanskelig evakuering

Talibans inntog i Kabul kommer samtidig som amerikanske og britiske styrker har ankommet flyplassen i byen for å bidra til evakuering av vestlige lands diplomater og borgere, og en del lokalt ansatte.

– Vi står altså overfor en svært uoversiktlig og omskiftelig situasjon, og den endrer seg fra time til time, sier Søreide.

Hun påpeker at ambassaden i Kabul ikke har mulighet til å yte konsulær bistand så lenge den er stengt. Utenriksdepartementet har frarådet reiser til Afghanistan siden mars 2018, og 4. august kom beskjeden om at alle nordmenn burde forlate landet så snart som mulig.

– Mange har familie, venner og kjære i Afghanistan. Vi vet at mange er bekymret for sine, sier utenriksministeren.

Hun snakket med lokalt ansatte i Kabul søndag ettermiddag.

– Jeg er opptatt av å formidle veldig tydelig at de er vår høyeste prioritet nå. Og jeg understreker at vi tar ansvar for våre lokalt ansatte og deres familier og arbeider for at de også hentes til Norge.

Bekymret for afghanske kvinner og jenter

Norge har sammen med Estland tatt initiativ til et krisemøte i FNs sikkerhetsråd for å vurdere situasjonen i Afghanistan. Fra norsk side vil fokuset være å samle medlemslandene rundt et felles budskap til den afghanske overgangsregjeringen om å ivareta menneskerettigheter og humanitærretten i landet.

– På lengre sikt er jeg bekymret for situasjonen for menneskerettighetene og for rettighetene og mulighetene for jenter og kvinner i Afghanistan, sier Søreide.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe med de kreftene i Afghanistan som fremmer ytringsfrihet, demokrati og utdanning for alle, sier hun.

Erna Solberg: – Dette er trist for oss alle

Statsminister Erna Solberg (H) gjør det klart at Norges førsteprioritet nå er å få ut norsk personell fra Afghanistan.

– Det er trist for oss alle å se at Taliban sannsynligvis overtar igjen. Forhåpentligvis klarer man å finne en løsning mellom Taliban og det som er igjen av regjeringen, for å finne et styresett framover. Men vi har jo visst at Taliban på et tidspunkt måtte inn igjen i styringen av Afghanistan. Det har vi visst lenge, sier Solberg til NTB.

Hun forteller at Norge inntil videre blir værende på feltsykehuset i Kabul, men at annet norsk personell evakueres.

– Nå skal vi først og fremst få ut vårt personell og de som har hjulpet oss.

– Vi henter ikke til Norge folk som kan være en fare for rikets sikkerhet

Statsminister Erna Solberg (H) mener det har vært tungtveiende grunner for å gi avslag på opphold til enkelte afghanere som har jobbet for Norge.

– Det er ganske tungtveiende grunner for avslag. Det er rikets sikkerhet – altså Norges sikkerhet – som er begrunnelsen for dette, sier Solberg til NTB.

Rundt ti eks-ansatte i Afghanistan, i stor grad renholdere, skal ha fått avslag på søknadene om opphold i Norge.

– Justis- og beredskapsministeren har sagt at vi kan se på noen av sakene på nytt. Men for meg er det ganske åpenbart at vi henter ikke til Norge folk som kan være en fare for rikets sikkerhet, sier Solberg.

Støre om Afghanistan: – En dramatisk utvikling

Norge må evakuere både norsk personell i Afghanistan og afghanere som tidligere har jobbet for Norge, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er en dramatisk utvikling. Afghanistan er på vei over til et Taliban-kontrollert område, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier at Norge nå må evakuere norsk personell som er i Afghanistan, men også ta vare på afghanere som tidligere har jobbet for Norge.

– De har stilt opp for Norge, og vi må stille opp for dem. De av dem som ønsker å komme ut, må vi hjelpe ut, sier Støre.

Sju av ti vil gi opphold til alle afghanere som har jobbet for Norge

66 prosent av de spurte i en undersøkelse mener at Norge bør gi oppholdstillatelse til alle afghanere som har jobbet for Norge i Afghanistan.

Det kommer fram i en undersøkelse som Kantar har utført for Forsvarets forum.

38 prosent er helt enige, mens 28 prosent er delvis enige i at norske myndigheter bør gi oppholdstillatelse til alle afghanske statsborgere som tidligere har jobbet for Norge i Afghanistan.

8 prosent svarer at de er helt uenige, 5 prosent er delvis uenige i spørsmålet, 9 prosent svarer verken eller, 11 prosent har svart at de ikke vet, mens 1 prosent ikke har svart.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1.012 personer i perioden 4. til 10. august 2021 og har en feilmargin på +/- 3 prosentpoeng.

