SV ber om hastemøte på Stortinget om afghanske eks-ansatte

– Nå haster det. Dette gjør meg opprørt. Vi kan ikke akseptere at folk som har vært i norsk tjeneste, blir overlatt til Taliban, som anser dem som forrædere. Flere land som har hatt styrker i Afghanistan, som Danmark og Tyskland, gjør nå nye vurderinger, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Taliban har de siste dagene tatt kontroll over det meste av nord, sør og vest i Afghanistan i en lynoffensiv.

Lørdag kveld kom meldingen om at Mazar-e-Sharif, som er Afghanistans fjerde største, er erobret av Taliban. Det bor mange afghanere i byen som har jobbet for det norske Forsvaret.

Ber flere partier bli med

Andersen mener det bør innkalles til et hastemøte i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, slik at partiene på Stortinget får sett på saken.

– Det burde ikke være nødvendig for Stortinget å ta grep. Når regjeringen likevel har satt seg på bakbeina, ser jeg det likevel som tvingende nødvendig at Stortinget gjør sitt. Jeg håper partiene som har sagt at de ønsker dette, nå blir med på dette initiativet, sier Andersen.

SV-politikeren kom med uttalelsen tidligere lørdag kveld, før det ble kjent at Mazar-e-Sharif har falt.

Stortinget har ikke ordinære møter før i begynnelsen av oktober. Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, som er Stortingets konsultasjonsorgan for viktige utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål, kan likevel møtes ved behov.

Tolk frykter for livet

NRK har snakket med tre menn som sier de har jobbet som kamptolker for norske styrker for flere år siden.

– Jeg er i fare. Jeg kommer til å dø hvis de ikke tar vare på meg, hvis de ikke får meg ut av Afghanistan, er beskjeden til norske myndigheter fra den ene kamptolken.

Da de tre mennene søkte om opphold i Norge, fikk de avslag. Ifølge dagens bestemmelser har de ikke rett til å søke på nytt.

Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en epost til NRK at det er gitt et inntrykk av at Norge ikke har tatt ansvar for tidligere lokalt ansatte i Afghanistan.

– Det er helt galt. Norge har hatt en god ordning og hittil gitt opphold til over 360 personer som inkluderer tidligere ansatte og deres familier. Det har vi gjort før mange andre land. Faktisk har andre land sett hen til Norge når de har gitt opphold til tidligere ansatte, skriver Barstad.

Taliban benekter overfor NRK at de vil drepe tolker som har jobbet for utenlandske styrker.

