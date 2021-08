Fredag morgen ble det kjent at Norge får 1 million ekstra Moderna-doser fra Polen. Dette gjør at den voksne delen av befolkningen kan bli fullvaksinert innen de to første ukene i september, som er to uker tidligere enn regjeringen tidligere har anslått.

På spørsmål fra VG om det betyr at også gjenåpningen framskyndes med to uker, svarer Solberg:

– Det betyr at den fremskyndes med to uker, svarer hun.