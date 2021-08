Helsedirektoratet og FHI frykter smittebølge – anbefaler å utsette deler av trinn fire

FHI og Helsedirektoratet frykter en ny smittebølge, skriver de i en vurdering fredag. Der anbefaler de regjeringen å åpne universiteter og høgskoler for normal drift og skoler på grønt nivå fra semesterstart, men utsette resten av trinn fire.

– Landet kan være i begynnelsen av en fjerde bølge med økende smittetall. Dersom hele trinn fire gjennomføres nå, kan det ventes ytterligere smittespredning og risikoen for at man på nytt må innføre nye nasjonale tiltak øker. En epidemi ute av kontroll kan gi betydelig sykdomsbyrde ettersom det fortsatt er en del uvaksinerte middelaldrende, eldre og syke, og vaksinasjon ikke beskytter 100 prosent mot alvorlig sykdom, skriver de.

Helsedirektoratet anbefaler videre at det ikke gjøres lettelser i innreiserestriksjoner nå.

– Vi bør fortsatt ha beredskap for å håndtere et verstefallscenario. Det er vanskeligere å bygge beredskapen opp enn ned, skriver FHI og Helsedirektoratet.

Regjeringen holder pressekonferanse om koronatiltakene klokken 12.30 fredag.

Uenige om grenseåpning

Folkehelseinstituttet (FHI) går inn for å nedskalere innreiserestriksjonene, men møter motstand hos Helsedirektoratet.

De to helsemyndighetene gir dermed regjeringen motstridende råd om gjenåpning av grensene.

Helsedirektoratets anbefaling er at det ut fra en helhetsvurdering «ikke bør gjøres lettelser i innreiserestriksjoner på det nåværende tidspunkt». Dette begrunnes med at importsmitte fortsatt er et betydelig problem.

Helsedirektoratet gjør det samtidig klart at direktoratet «ikke støtter» FHIs anbefaling om fjerning av innreiserestriksjoner når cirka 80 prosent av befolkningen over 18 år har fått første vaksinedose.

FHIs anbefaling er en nedskalering av restriksjonene der karanteneplikten ved innreise kan avsluttes ved negativ PCR-test etter tre døgn. Denne nedskaleringen kan skje når cirka 80 prosent av den voksne befolkningen har fått første vaksinedose.

«Innreiserestriksjoner og karantenehotell er svært inngripende for den enkelte og bør bare brukes når det er strengt nødvendig», skriver FHI.

Øker tempo på vaksinasjon

Det blir nå sendt ut så mange vaksinedoser at det er tilstrekkelig til å få gitt alle tilbud om andre vaksinedose i løpet av uke 35, opplyser FHI til VG.

Det eneste som må til for at det skal skje, er at kommunene får kalt inn folk og klarer å sette vaksinene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisa.

– Det er også viktig at de passer på at man ikke får for kort doseintervall, så man må sørge for at det er minimum fire uker, sier han.

Framrykket skjer fordi Norge får en million ekstra Moderna-doser, som regjeringen kunngjorde fredag morgen.

FHI vil sende dosene ut til kommunene i uke 34 og uke 35. Dermed må de vaksinere mer enn de har gjort tidligere. Siste dato i uke 35 er 5. august.

