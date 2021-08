Geir Lippestad droppet å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at Advokatfirmaet Lippestad, der Geir Lippestad er daglig leder, styreleder og eneeier, i fjor unnlot å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for rundt 530.000 kroner. Skatteetaten måtte til slutt tvangsinnkreve pengene fordi Lippestad ikke gjorde opp for seg.

Det å ikke trekke skatt samtidig som ansatte får lønn, er ulovlig.

Advokaten bekrefter overfor Aftenposten at han visste at han brøt loven, men forklarer valget med at nedstengingen i forbindelse med korona i fjor vår var en «meget tøff tid» for advokatfirmaet.

– Da mange av våre kunder måtte stenge over natten, fikk også vårt firma likviditetsproblemer for en periode. Vi hjalp til likevel. Dermed ble vi forsinket med innbetalingen av offentlige avgifter for to terminer, sier Lippestad.

Lippestad, som også er leder for det nystartede partiet Sentrum, angrer likevel ikke.

– I ettertid er det alltid lett å si at vi kanskje skulle ha permittert de ansatte for å justere kostnader. Jeg ville imidlertid gjort akkurat det samme igjen, sier han.

