FpU-ere sier de har blitt stemplet som rasister på skoledebatter

Frp-leder Sylvi Listhaug synes det er forkastelig at medlemmer av Frps ungdomsparti har blitt kalt rasister under besøk på skolene. Her under et besøk på FpUs sommerleir på Skottevik Feriesenter i Lillesand i forrige uke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB (Tor Erik Schrøder/NTB)