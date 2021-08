Utenriksministeren møtte Svetlana Tikhanovskaja

– Jeg er takknemlig for posisjonen Norge har tatt omkring situasjonen i Hviterussland, uttalte Svetlana Tikhanovskaja på torsdagens pressekonferanse med Norges utenriksminister.

På spørsmål om sanksjonene som har blitt påført Hviterussland den siste tiden er effektive, uttalte Tikhanovskaja at mer kan bli gjort.

– Men vi er takknemlige for den støtten vi har fått av landene som har sluttet seg til sanksjonene. Sanksjonene får den sittende regjering til å tenke seg om de vil være på den synkende båten, eller om de vil gå i retning av et fritt Hviterussland, sa Tikhanovskaja.

[ Norske Yara om handelen med Hviterussland: – Vi vil ikke stå i det for enhver pris ]

Søreide mener at spørsmålet om hvorvidt effektive sanksjonene er, ikke har et ja- eller nei-svar.

– Sanksjonene har en effekt og gjør det vanskeligere å gi eliten fordeler, noe som kan åpne et skille som så kan føre til samtaler med opposisjonen, sa hun.

Samtidig er Søreide bekymret for utviklingen i landet, og at volden og antallet politiske fanger øker.

– Vi har tre krav som det hviterussiske regimet må oppfylle: At det blir slutt på volden i landet, at politiske fanger slippes og at president Lukasjenko går i dialog med opposisjonen, sa Søreide til VG før pressekonferansen.

Tikhanovskaja lever i eksil i Litauen etter å ha beskyldt regimet i Minsk for å ha forfalsket resultatet av presidentvalget i fjor.

Etter valget oppsto det masseprotester i gatene, og regimet til Aleksandr Lukasjenko svarte med å sende flere tusen politi- og sikkerhetsstyrker ut i gatene, der de hamret løs på demonstrantene. Over 35.000 ble arrestert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen