– Strømprisene er allerede på vinterprisnivå

Det er store forskjeller i innkjøpspris mellom de ulike prisområdene, ifølge strømbørsen Nord Pool. I Midt-Norge ligger prisen på 91 øre kilowattimen, i Oslo, Kristiansand og Bergen er den på 76 øre kilowattimen i Oslo, mens i Tromsø er den på 35 øre kilowattimen, skriver E24.

– Vi har allerede vinterpriser nå. Markedet forventer en pris på 64 øre kilowattimen for fjerde kvartal og 62 øre for første kvartal. Dagens systempris er 77 øre kilowattimen, sier Andreas Myhre i Agder Energi-selskapet Entelios.

Strømprisen har skutt i været i 2021, etter at prisene i fjor var de laveste på mange år. I Sør-Norge har månedssnittet for strømprisen ligget på over 40 øre kilowattimen i alle årets måneder så langt.

Ifølge Nord Pool ble juli årets dyreste måned, i prisområdet som inkluderer Oslo, med en snittpris på 58 øre kilowattimen.

Torsdag vil en vanlig strømkunde i Sør-Norge trolig måtte ut med rundt 1,50 kroner kilowattimen på strømregningen, alt inkludert. (NTB)

