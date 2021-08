Alliansen kastes ut av Arendalsuka

Alliansen mister sin plass i sentrum under Arendalsuka neste uke. Det ble bestemt under et møte i formannskapet i Arendal torsdag ettermiddag, skriver Nettavisen.

Det samme skjedde i 2019.

[ Kommentar: Nå er det f… meg nok ]

Rådmannen i Arendal tilbød Alliansen muligheten til å stå på stand på Langsæ, like utenfor sentrum. Dette for at politiet skulle ha god kontroll på området.

Dette tilbudet takket Alliansen nei til, bekrefter partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Nettavisen.

– Det Alliansen nå kommer til å gjøre er å lage et mobilt opplegg og gå nede i Arendal sentrum pent og pyntelig blant alle andre. Det skulle bare mangle, sier han. (NTB)

