126 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De 126 nye tilfellene er 10 flere enn på tirsdag og 45 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 62 smittede per dag.

Ikke siden starten av juni har det daglige smittetallet vært så høyt. Den 2. og 3. juni ble det meldt om henholdsvis 140 og 128 nye tilfeller i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 222 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 16 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (184) og Alna (181).

Bydelen Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene med et smittetrykk på 82 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert tre nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 39.081 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.