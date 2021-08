To personer siktet etter at ungdommer angrep politiet

– Vi ser meget alvorlig på hendelser hvor tjenestepersoner utsettes for vold. Vi vil at de skal være trygge på jobb, sier Terje Beckman Dahl, leder for etterforskning i enhet øst i Oslo-politiet, til NRK.

Det var i 22.30-tiden mandag at en politipatrulje ble angrepet av mellom 20 og 30 unge personer, i forbindelse med at patruljen skulle pågripe to personer i straffesak som er under etterforskning.

– Det ble amper stemning. Ungdommene kastet gjenstander på patruljen, og det ble fysisk håndgemeng, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Politiet ble nødt til å forsvare seg med batong, før de fikk kontroll på situasjonen etter at flere patruljer kom til stedet.

Nå er to personer siktet for vold mot politiet. Dahl sier til TV 2 at den ene av dem skal ha slått en politibetjent i ansiktet.

– Det kan bli aktuelt å politianmelde flere av dem som gikk til angrep, sier Dahl til NRK. (NTB)

