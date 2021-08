Oslo-mann tiltalt for å ha voldtatt to kvinner og en 14 år gammel jente

Ifølge tiltalen skjedde den første voldtekten i juli 2017. Da skal mannen i 20-årene ha voldtatt en kvinne mens hun sov. Da kvinnen våknet skal mannen ha holdt hendene hennes fast og presset en pute over munnen og nesen hennes.

Voldtekten av den andre kvinnen skal ha skjedd høsten 2019. Også dette var en sovevoldtekt der mannen skal ha holdt kvinnen fast etter at hun våknet, til tross for at kvinnen sa nei, gråt og gjorde motstand.

Mannen er i tillegg tiltalt for en rekke voldtekter av en da 14 år gammel jente over to måneder fra 2019 til 2020.

Mannen er også tiltalt for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

Statsadvokat Sturla Henriksbø varsler i tiltalen at påtalemyndigheten vil be om forvaring for mannen, som må møte i Oslo tingrett mandag i neste uke. Det er satt av fem dager til saken. (NTB)