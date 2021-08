Nye tall: Tre av fire lærere ikke fullvaksinert én uke før skolestart

– Nå har mange kommuner prioritert lærere for å få dose 2. Vi vil se at mange lærere og ansatte får andre dose i løpet av de nærmeste ukene, mange kommuner benytter handlingsrommet vi ga dem, sier Melby til NTB.

Hele 86,9 prosent av alle ansatte i barnehager og skoler har fått første vaksinedose, men bare 26,6 prosent har fått dose 2, viser tall fra Kunnskapsdepartementet. Andelen for befolkningen som helhet er 81,9 og 34,6.

Melby mener årsaken til den lave andredoseandelen blant lærere er prioriteringen av risikogrupper, og at andelen vil øke sammen med andelen blant resten av befolkningen framover.

– Det er også viktig å ha med at dose 1 beskytter mye, sier hun.

[ Raser mot skoleangrep: – At Høyre prøver å så tvil om Osloskolen er ikke annet enn desperat valgkamp ]

Misnøye fra Utdanningsforbundet

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er ikke imponert over tallene.

– Jeg synes det er altfor lavt. Regjeringen kan ikke være fornøyd med dette. De hadde som ambisjon å skjerme barn og unge mest mulig i pandemisituasjonen, og en viktig del av dette hadde vært at lærere og barnehagelærere var fullvaksinert til skolestart, sier han til NTB.

Han mener det ville gjort det enklere å drive på grønt nivå, og at lærerne istedenfor kastes ut i en usikker situasjon, der det må lempes på karanteneregler og man frykter en ny smittebølge. Handal synes heller ikke det holder med én dose.

– Lærere bør være fullvaksinert. De har over 100 nærkontakter i arbeidssituasjonen sin. De er spesielt utsatt, sier Utdanningsforbundet-lederen.

Utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet mener det ikke nytter å love en rask løsning uka før skolestart.

– De ansatte på skolene har vært i en utsatt posisjon siden starten av pandemien. Uten tilstrekkelig smitteverntiltak har mange lærere hatt hundrevis av nærkontakter hver dag, sier han til NTB.

Skal bli hjemme ved forkjølelse

Med unntak av assistenter i barnehager har heller ikke skole- og barnehageansatte vært overrepresentert på smittestatistikken, sier Melby. Hun legger til at skoler og barnehager har vært drevet uten stor smittespredning det siste året, og at høy vaksinasjonsgrad vil gjøre at lærere blir godt beskyttet.

– Med den trenden vi har hatt fram til nå, der barn ikke blir så lett syke eller smittet, vil det gå bra. Ikke alle tiltak er borte på grønt nivå, og man skal være borte med lette sykdomssymptomer. Til vanlig går vi ofte på skoler og barnehager når vi er forkjølet, nå skal man ikke det, sier kunnskapsministeren.

Melby legger også vekt på at man nå er i en beredskapssituasjon, der man må være forberedt på at det kan skje ting som fører til at man strammer inn koronatiltakene over kortere perioder.

– Nå har vi prøvd alle tiltakene før og vet hva som skal til, sier hun.

[ Skal barna kunne bokstavene? Må de kunne regne? Dette bør du forberede dem på til skolestart (+) ]

Håper ikke folk takker nei av praktiske hensyn

Det er totalt 248.000 ansatte i skoler og barnehager som har fått vaksine, mens drøyt 37.500 ikke er vaksinert.

I det siste tallet kan det også ligge ansatte som har takket nei, men Melby håper at de fleste av disse slutter seg til vaksineringen etter hvert.

– Det kan være noen som har takket nei av praktiske hensyn, og det blir spennende å følge med på. Det er viktig at vi har høy vaksinasjonsgrad, og derfor håper jeg de fleste takket nei av praktiske grunner, og vil la seg vaksinere i løpet av høsten, sier kunnskapsministeren. (NTB)