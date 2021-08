MDG har fått over 500 nye medlemmer etter lanseringen av FN-rapport

Aldri før har MDG fått så mange nye medlemmer på så kort tid, skriver partiet i en pressemelding.

– Dette er helt utrolig og fyller meg med håp. Vi har aldri opplevd så stort engasjement før, med over 500 nye medlemmer på 24 timer. Som partileder og mamma gir det meg nytt håp om at folk er i ferd med å våkne. Dette valget blir et klimavalg, sier partileder Une Bastholm.

Den nye storrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viser at oppvarmingen av jordkloden ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år.

– Vi ble alle sammen dypt berørt og skremt av FN-rapporten som ble lagt fram i går. Den viser tydelig at klimakrisen er enda mer akutt enn forskerne tidligere har fryktet. Men i stedet for å føle avmakt ser jeg nå at folk blir engasjert, sier Bastholm.

