Markerte toårsdagen for moskéterroren: – Et angrep på muslimer, men også mot demokratiet

Imam Syed Mohammed Ashraf åpnet minneseremonien ved å trekke paralleller mellom 22. juli-terroren i 2011 og angrepet mot moskeen åtte år senere.

– Det var bare flaks og heltemot som gjorde at vi ikke fikk et massemord mot muslimer her, sa Ashraf.

Styreleder Henrik Syse i Stiftelsen 10. august ledet forsamlingen i ett minutts stillhet for Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som ble drept av sin stebror Philip Manshaus hjemme på Eiksmarka øst i Bærum.

Manshaus var motivert av høyreekstremt og radikalt tankegods. Etter at han hadde drept henne, kjørte Manshaus til Al-Noor-moskeen og gjennomførte et terrorangrep. I dette angrepet ble ingen drept, mye takket være at flere av dem som var i moskeen på det tidspunktet overmannet ham.

Hverdagsrasisme og høyreekstremisme

De mange talene fokuserte både på den høyreekstremismen Manshaus sverget til, og den hverdagsrasismen norske muslimer utsettes for.

– Muslimer flest utsettes for negative holdninger i Norge i dag. Samtidig er de lojale og patriotiske borgere. Det er et paradoks, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Han kalte angrepet mot moskeen et angrep på muslimer, men også det norske demokratiet.

– Vi kan ikke være naive. Ideologien er ikke borte, hatet er ikke borte, selv om de høyreekstreme terroristene sitter i fengsel, sa Raja.

– Handler om å ta plass i det hele tatt

Ap-nestleder Hadia Tajik holdt også tale. Hun er sammen med Raja den mest kjente muslimen i norsk politikk, og snakket om hvordan hennes familie var redd for det hun kunne bli utsatt for hvis hun tok for mye plass i den norske samfunnsdebatten.

– Nå handler det ikke om frykten for å ta for mye plass i offentligheten, det handler om å ta plass i det hele tatt. Derfor er det viktig å se at norske muslimer er en del av fremtidens Norge og at vi som myndigheter tar vår del av ansvaret, sa Tajik.

Blant de andre som holdt tale ved minneseremonien var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum kommune, og direktør Guri Hjeltnes ved HL-senteret.

– Moskeer skal egentlig være åpne hele døgnet

Styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge (IRN) la vekt på hva frykten betyr for det daglige livet i en moské, og hvordan det påvirker norske muslimer i hverdagen. Tirsdag uttalte IRN seg om manglende sikkerhet i norske moskeer, og at mange muslimer nå er redde for å sende barna sine i moskeen.

– Moskeer skal egentlig være åpne hele døgnet, sa Diriye.

Han fortalte hvordan mange unge muslimer er redde for å stå fram med sin identitet, av frykt for å bli møtt med fordommer eller ansvarliggjort for handlinger begått av muslimer i andre land.

Til sist i minnemarkeringen fortalte også direktør Lena Fahre for 22. juli-senteret og arkitekt Atle Aas om arbeidet med et minne- og kunnskapssenter ved Al-Noor-moskeen. Senteret, som bygges i samarbeid med Stiftelsen 10. august skal stå ferdig sommeren 2022. (NTB)

