Terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen minnes tirsdag: – Vi må gjøre det vonde til noe godt

– Det vil være et minutts stillhet for å minnes Johanne, vi får besøk av flere statsråder, og det vil bli holdt en del taler, sier kommunikasjonsansvarlig Waheed Ahmed ved Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.

Familien til drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen er selvskrevne som deltakere på markeringen, og moskeen er fornøyd med at de ønsker å delta.

– Det er ingen tvil om at det er tøft for dem å være der, sier Ahmed.

Det skal også plantes et tre til minne om Johanne i Løkkehaven i Bærum, og på toårsdagen skal hennes mor med på en befaring for å velge ut hvor treet skal plantes.

Ap-nestleder Hadia Tajik deltar på minnemarkeringen. Tre statsråder vil representere regjeringen: finansminister Jan Tore Sanner (H), som selv er fra Bærum, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og kulturminister Abid Raja (V).

– Vi synes det er svært positivt. De ser at arbeidet er viktig, og at når høyreekstremisme er i vekst, må vi stå sammen for å forebygge og ta grep, sier Ahmed.

[ 13 år for Prinsdal-drapet – blir trolig anket: – Dommen svært mangelfull ]

Stiftelse og kunnskapssenter

Han forteller om Stiftelsen 10. august, som ble opprettet for å dra nytte av erfaringene fra angrepet. Et kunnskapssenter skal stå klart i midten av 2022.

– Vi må gjøre det vonde til noe godt. Vi må få en plattform hvor man kan diskutere dette og ha takhøyde og jobbe for å forebygge radikalisering og hat på tvers av nasjonaliteter, religioner, legninger og så videre.

Ahmed skryter av samarbeidet med lokale myndigheter, særlig politiet og Bærum kommune. I tillegg deltar blant annet 22. juli-senteret og Utøya i arbeidet med den nevnte stiftelsen.

Overmannet angriperen

På ettermiddagen 10. august 2019 ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen skutt og drept av sin stebror Philip Manshaus i deres felles barndomshjem på Eiksmarka i Bærum.

Deretter kjørte Manshaus til moskeen Al-Noor i Skui på motsatt side av kommunen. Der gikk han inn med skytevåpen, men ble raskt stanset av de få personene som var i moskeen.

To av dem, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, fikk senere Medaljen for edel dåd for å ha overmannet Manshaus.

11. juni 2020 ble Manshaus dømt til 21 års forvaring med 14 års minstetid for drapet på stesøsteren, samt forsøk på terrorhandling mot moskeen.

[ Har vi glemt det vi lærte av 22. juli? ]

Fortsatt ikke tilbake til normalen

Livet er fortsatt ikke tilbake til normalen i Al-Noor-moskeen. Arbeidet har vært forsinket av koronapandemien, hvor det har vært store begrensninger på antallet mennesker som kan samles på ulike steder, blant annet gudshus.

– Vi har ikke kunnet samle medlemmer og få barn, unge og voksne til å føle seg hjemme og trygge i moskeen igjen, sier Ahmed.

Tidligere var moskeen åpen, og døra sto ofte på gløtt. Parkeringsplassen utenfor ble hyppig brukt av lokalbefolkningen ettersom den ligger i nærheten av turområder i Vestmarka. Ahmed innrømmer at moskégjengerne fortsatt blir ekstra observante dersom en ukjent bil parkerer der.

– Det sitter litt inne ennå.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.