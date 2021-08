Ny IPCC-rapport setter fyr på oljedebatten

Den nye rapporten bør få alle partier til å våkne, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er opplagt at vi må stoppe å lete etter mer olje, og jeg utfordrer alle partiene til å legge fram konkrete planer for hvordan vi kan nå klimamålene, slik SV har gjort, uttaler han.

MDG-leder Une Bastholm sier rapporten gjør henne livredd.

– Dette er en påminnelse om hvor livsfarlig norsk oljepolitikk er. Med olja er vi verdens sjuende største eksportør av klimagasser, og vi har til og med tjent oss rike på det, påpeker hun.

[ FNs generalsekretær om klimarapporten: – Dødsstøt for fossil energi ]

Rask oppvarming

Den nye storrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viser at oppvarmingen av jordkloden ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år.

Det vil skje selv med dype og raske kutt i utslippene.

Fortsetter utslippene å øke, kan oppvarmingen nå så høyt som katastrofale 5,7 grader mot slutten av århundret.

FNs generalsekretær António Guterres mener rapporten må bli «dødsstøtet» for kull og fossile brensler.

– Denne rapporten er kode rød for menneskeheten. Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er ugjendrivelige, sier han.

[ Irreversible endringer, ekstremvær og risiko for temperaturøkning på over 5 grader – dette er hovedinnholdet i rapporten ]

Håper på vendepunkt

Rødts nestleder Marie Sneve Martiniussen kaller rapporten en rystende advarsel.

– Nå må vi si nei til ny oljeleting og trekke tilbake 23., 24. og 25. konsesjonsrunde. Vi trenger en ny miljø- og industripolitikk, uttaler hun.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen håper valget i høst blir et vendepunkt.

– Det internasjonale energibyrået har allerede slått fast at det ikke er plass til mer olje- og gassleting hvis vi vil spare oss selv og våre barn for dette, sier Gulowsen.

– Men Norge er ikke bare en klimasinke i europeisk sammenheng: Vi planlegger utvidet fossil utvinning i mange år fremover, advarer han.

[ «Det vil gi fatale konsekvenser for livet på jorda – og for livet her i nord» ]

Flertall for fortsatt leting

Også regjeringspartiet Venstre går til valg på stans i oljeletingen.

– Men det er klart at per i dag er flertallet på Stortinget et helt annet. Det er et stort flertall for fortsatt leting, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Hans budskap er at det nå må bli slutt på unntak i klimapolitikken. Rotevatn viser blant annet til Stortingets vedtak om å unnta avfallsbransjen fra CO2-avgift og krav fra partier som Frp og Sp om at økningen i CO2-avgift ikke må føre til økt pumpepris.

– Det å snakke om å svekke klimapolitikken framover, gi ulike unntak og si at enkelte skal slippe å være med og kutte, det bør være helt uaktuelt, sier Rotevatn.

– Enhver diskusjon om å svekke klimapolitikken nå bør være helt utelukket, sier han.

– Det er ikke håpløst

Klima- og miljøministeren mener et hovedmål nå må være å hindre at oppvarmingen fortsetter oppover fra 1,5 grader. Han advarer mot å gi opp håpet.

– Det ser ekstremt vanskelig ut å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Men målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2,0 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier Rotevatn til NTB.

– Vi har fortsatt tid til å klare dette. Det er ikke håpløst.

Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen mener på sin side at politikerne må holde hodet kaldt.

– Vi kutter ikke globale utslipp ved å legge ned Norge som energistormakt eller flytte ut våre industriarbeidsplasser, sier han.

– Det betyr tvert imot økt makt til Opec og Russland og vekst i industriproduksjon i Asia.

