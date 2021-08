Etterforsker bombetrussel i Kongsberg: – Utfordrende når en ikke vært borti det før

Bombetrusselen ble sendt via tekstmelding til omtrent 60 personer i Kongsberg-området via et privat telefonnummer. Trusselen var ikke reell.

Etterforskningsleder Jarle Lindeland ved Kongsberg politistasjon sier til NTB at det ikke var innehaveren av telefonnummeret som sendte ut trusselen.

– Det er ingenting som tyder på det. Nå jobber vi med å finne kilden, sier han til NTB.

Utsatt for spoofing

Han opplyser videre at personen som eier telefonnummeret ser ut til å ha blitt utsatt for et fenomen som kalles spoofing. Det går ut på at man forfalsker en avsender i digital kommunikasjon. For eksempel avsender av en epost, tekstmelding eller telefonsamtale.

– Dette er et ukjent fenomen i Norge. Så det er en utfordring for etterforskningen når en ikke har vært borti det før, sier Lindeland.

Han sier at det er vanskelig å si om etterforskningen blir krevende.

– Vi vet ikke hvor langt vi må grave. Det er derfor vi har bedt om bistand fra avsnittet for digitalt politiarbeid i Drammen, sier han og legger til:

– Det som gjelder nå er å finne de digitale ledertrådene, som kan føre oss til kilden, slik at vi kan sikte noen i saken.

Bombegruppa ble involvert

Det var natt til mandag at Sørøst politidistrikt ble gjort oppmerksom på bombetrusselen.

– Vi fikk inn flere meldinger, og vi behandlet saken seriøst. Hendelsen ble diskutert med bombegruppa og vi kom fram til at det ikke var en reell trussel. Det ble avklart nokså raskt, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sørøst politidistrikt til NTB.

Årsaken til at politiet forsto at trusselen ikke var reell var at det var mange som fikk helt identisk melding på en og samme tid.

– Det landet før vi trengte å sende ut politipatruljer, sier hun.

I tekstmeldingen skal det ifølge Laagendalsposten ha stått:

«Jeg har plassert tre forskjellige bomber rundt i biler i nabolaget ditt. Send 50.000 kroner til kontonummeret nedenfor. (...) Ellers vil bombene detoneres 02.15».

